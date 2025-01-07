Европа закупила рекордный объем российского СПГ

Несмотря на запрет торговли с Россией, европейские страны закупают у РФ рекордный объем сжиженного природного газа. Об этом сообщает Bloomberg.

Основным поставщиком голубого топлива является завод «Ямал СПГ», возглавляемого ПАО «Новатэк».

Эти объемы уже превысили то, что Россия экспортировала через Украину до 1 января 2025 года.

Данный факт говорит о том, что с Россией, как с ключевым поставщиком сырьевых ресурсов для Европы, сложно разорвать связь.

Договор о транзите российского газа по территории Украины, заключенный в 2019 году, действовал до 31 декабря 2024 года.

В прошлом году «Газпром» поставил через Украину около 15 млрд кубометров газа (4,5% от общего потребления газа в ЕС).

Продлевать договор о транзите газа киевские власти отказались.

Президент РФ Владимир Путин также ранее заявил, что в перспективе контракты на транзит газа через территорию Украины заключаться не будут.

Ранее сообщалось о том, что Европе предстоит жесткая борьба с Азией за поставки российского СПГ.