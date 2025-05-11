Глава РФПИ Дмитриев усомнился, что Макрон и Мерц прятали от журналистов сахар

Достоверность видео, на котором запечатлены президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц во время их визита в Киев, где они пытались скрыть что-то от журналистов, вызывает вопросы. Об этом в социальной сети X заявил Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента России.

Накануне в интернете было опубликовано видео, снятое в вагоне поезда после встречи в Киеве 10 мая 2025 года. На видео запечатлены президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

На видео можно заметить, как Мерц прячет ложку, а Макрон убирает небольшой пакет. Это вызвало слухи о том, что они могли употреблять какие-то вещества.

По мнению Дмитриева, причиной необычного поведения западных лидеров мог быть не сахар. К тому же, само видео вызывает ряд сомнений, считает глава Российского фонда прямых инвестиций.

«Этот видеоматериал настоящий или был сделан с помощью ИИ? Если он настоящий, то мы видим сахар или что-то совершенно другое? Если что-то другое, то это объясняет многое из последних идей и предложений», — написал Дмитриев.

Ранее Макрона высмеяли во Франции. Политик Флориан Филиппо заявил, что французский лидер на фоне Парада Победы в Москве превратился в объект для насмешек. Над ним смеются другие главы государств в то время, как они празднуют День Победы в Москве. В то же самое время французский президент вынужден в одиночестве проезжать по Елисейским полям и приветствовать своих «воображаемых друзей».