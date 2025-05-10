Макрон стал объектом насмешек на фоне Дня Победы в Москве

Посмеяться над французским лидером себе позволил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

На своей странице в соцсети он отметил, что на параде в Москве представители 29 стран и военные из 13 стран «продемонстрировали свою силу», в то время как Макрон вынужден в одиночку проезжать по Елисейским полям и приветствовать своих «воображаемых друзей».

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме отозвались о попытках Франции играть серьезную роль на Украине.