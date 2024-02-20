Глава украинского МИД Кулеба: украинцы устали от боевых действий

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба публично признал усталость соотечественников от боевых действий. По его словам, украинцы устали от них, но продолжают сохранять веру в единство. Соответствующее заявление глава ведомства сделал в беседе с американским телевизионным каналом CNN .

Американские журналисты спросили у Кулебы о состоянии украинского народа и о том, остается ли он единым. Министр ответил утвердительно, но указал на то, что люди устали от боевых действий. Он также добавил, что чем сильнее данная усталость, тем больше эмоциональности у людей.

Глава украинского ведомства также выразил мнение, что РФ потому и активизировалась на фронте, потому что ощущает усталость украинцев. Кулеба заявил, что украинская сторона не потеряла бы Авдеевку, если бы Киеву были поставлены артиллерийские снаряды для защиты города. Он также призвал отправлять больше оружия Украине.

Ранее издание «Страна.ua» заявила, что Киев срочно нуждается в перемирии.