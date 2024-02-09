Дальнейшее продолжение конфликта на территории Украины спровоцирует крах государства со всеми вытекающими последствиями. Соответствующее заявление сделали журналисты украинского издания «Страна.ua» в своем последнем материале.

В издании указали на то, что с продолжением конфликта лишь возрастает риск полного разгрома украинской стороны. Авторы материала подчеркнули, что с этим растут и риски всех вытекающих для страны последствий.

Журналисты заявили, что руководству страны стоит срочно обратиться к мирному разрешению конфликта. Они указали на то, что ВСУ испытывают огромный дефицит вооружения не только из-за отсутствия американского конгресса, но и из-за того, что военная промышленность Запада намного медленнее российской.

Более того, дефицит наблюдается и в рядах украинских ВС, заявили авторы. В издании добавили, что стране срочно нужна передышка для того, чтобы создать себе возможность для перевооружения.

Ранее американское издание WP сообщило, что ВСУ в особенности не любят своего нового главкома.