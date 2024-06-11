Россия будет активно и уверенно отвечать на любую возможную попытку Украины нанести удары по российским территориям. Соответствующее мнение выразили авторы китайского издания Global Times в своем материале.

В публикации выражается мнение, что после получения разрешения на удары по РФ, Киев попытается показать коллективному Западу свою преданность перед саммитом в Швейцарии. При помощи ударов по России, Украина попытается добиться большей поддержки со стороны государств Евросоюза и Соединенных Штатов, подчеркнули журналисты.

Тем не менее ожидается, что российская сторона на подобные выпады ответит активно и решительно, добавили авторы. Они также уточнили, что в случае атак, российская сторона может задействовать комбинацию из дипломатических и военных решений против Украины.

Ранее украинское Минобороны назначило нового командующего силами БПЛА.