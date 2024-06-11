МО Украины назначило нового командующим силами БПЛА ВСУ

Украинское Минобороны объявило о назначении нового командующего силами БПЛА ВСУ, которым стал полковник Вадим Сухареский. Соответствующее сообщение было размещено в официальных соцсетях ведомства, передает информационное агентство РИА Новости .

В публикации говорится, что указ о назначении нового командующего был отдан главой украинского МО Рустемом Умеровым. Сухаревский был назначен командующим сил беспилотных систем ВСУ, сообщили представители Минобороны.

Журналисты отметили, что в феврале текущего года Сухаревский был назначен одним из заместителей главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Ранее российское Минобороны сообщило об освобождении села Парасковиевка.