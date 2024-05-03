Госдеп: США и союзники разрабатывают санкции против сотрудничества РФ и КНДР

Соединенные Штаты и союзники в данный момент ведут работу над совместными санкциями, направленными на ответ на развивающиеся взаимоотношения РФ и КНДР. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь американского госдепартамента Мэттью Миллер, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Миллер подчеркнул, что совместно с Штатами, над новыми ограничениями также работают Евросоюз, Австралия, Япония, Новая Зеландия, Южная Корея и Британия. По словам представителя Госдепа, о данных санкциях планируется объявить уже в течение этого месяца.

Он также указал, что основания для американских санкций лежат в якобы имевших место закупках северокорейского вооружения с российской стороны. Более того, Миллер утверждает, что поставки нефтепродуктов РФ в КНДР превышают лимиты, установленные ООН.

Миллер пояснил, что основания для санкций США усматривают в якобы имеющих место закупках Россией северокорейских вооружений и будто бы растущих – сверх лимитов ООН – поставках российских нефтепродуктов в КНДР.

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции в отношении Азербайджана, КНР, Словакии и еще ряда стран.