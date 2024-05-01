Америка расширила список санкций против России. Минфин США подтвердил, что ограничения затронут войска РХБЗ Минобороны РФ и ряд стран, которые якобы помогают Москве.

В список новых санкций вошли авиакомпания «Победа», войска РХБЗ МО РФ, а также компании из таких стран как Бельгия, Словакия, ОАЭ, Турция, Азербайджан и Китай.

Вашингтон пояснил, что введение санкций против компаний стран связано с тем, что они якобы покупают оборудование за рубежом, в том числе и военное. Это расценивается как помощь в обходе антироссийских санкций. Насколько эта информация соответствует действительности пока неизвестно, но одно ясно точно: еще долго американская сторона не будет сотрудничать с организациями из списка, и наказывать нарушителей ограничений.

Ранее сообщалось, что в СМИ США не освещали трофейную выставку СВО в Москве. На ней представляли американский танк Abrams.