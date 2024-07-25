Госдеп: США не прекратят поддержку Украины ради возобновления диалога с РФ

Соединенные Штаты не собираются прекращать военную поддержку Украины ради того, чтобы возобновить диалог с российской стороной по вопросу контроля над вооружениями. Соответствующее заявление сделал помощник американского государственного секретаря Мэллори Стюарт, передает информационное агентство РИА Новости .

По словам Стюарт, Россия заявляет Штатам о том, что те должны согласиться на какие-либо требования для возобновления диалога. Помощник госсекретаря добавила, что речь идет об отказе Америки от поддержки Украины и подчеркнула, что этого не будет.

«Мы не пойдем на это», – заявила Стюарт.

Регулярный диалог по стратегической стабильности между РФ и США был запущен после встречи глав государств в Женеве 3 года назад. Тогда же было проведено несколько раундов межведомственных консультаций. После начала российской СВО все форматы диалога были свернуты.

Ранее американский политолог Менон выразил мнение, что помощь Украине не является приоритетом для Трампа.