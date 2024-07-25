Политолог Менон: поддержка Украины не является приоритетом Трампа

Оказание военной поддержки Украине не является приоритетом для кандидата на пост главы Соединенных Штатов Дональда Трампа. Политик убежден, что главную угрозу для его страны несет не РФ, а Китай. Соответствующее мнение выразил американский политолог Раджан Менон в своем материале для The Guardian .

В статье политолог указал на то, что по мнению Трампа, выкачивание денег из американского бюджета ради вооружения украинской стороны в конфликте является иррациональным решением, противоречащим интересам Штатов. Трамп, находясь на посту президента, выбрал бы потратить эти средства на решение насущных нужд страны и предотвращение реальных угроз, указал Менон. Он подчеркнул, что Россия в число таких угроз не входит, в отличие от Китая.

Аналитик также не исключил вероятность того, что Трамп продолжит поддерживать Украину, так как ее поражение было бы воспринято как слабость, проявленная американским президентом. В то же время, нарратив Трампа о данном конфликте свидетельствует об обратном, подчеркнул автор.

Ранее аналитик Конни раскрыла настоящую причину стремления Украины к переговорам.