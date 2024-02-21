Государственная Дума лишила британские корабли права вылова рыбы в Баренцевом море

Российский парламент денонсировал договор, по которому рыболовецкие суда Великобритании вели промысел в Баренцевом море. Из-за этого англичане лишатся изрядной доли привычной им для потребления рыбы. Об этом сообщил ТАСС .

Договор, по которому британские суда получали право ловить рыбу вдоль Кольского полуострова, начал действовать еще в 1957 году, при Советском Союзе. Россия как правопреемник ССР продлила его. Серьезные вопросы к документу стали возникать два года назад, после того, как Британия постановила прекратить режим наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле в отношении России. Парламентарии решили, что теперь наделение британских рыбаков правом ловли рыбы в водах РФ имеет явно одностороннюю направленность. Россия не получает никаких выгод от такого шага. В связи с этим депутаты проголосовали за денонсацию договора.

Великобритания благодаря разрыву данного документа лишается сотен тысяч тонн рыбы ежегодно. Она перестает получать привычные для нее сорта промысловых рыб, такие как треска и пикша, давно ставшие фактически национальным блюдом для англичан. Речь идет о так называемом фиш-энд-чипс.