Если Россия денонсирует договор с Великобританией о рыболовстве в Баренцевом море, то англичане лишатся одного из своих любимых блюд под названием фиш-энд-чипс. Об этом заявило издание Daily Mail.

Журналисты напомнили, что в Великобританию поступают сотни тысяч тонн рыбы, которая выловлена в Баренцевом море и в других российских территориальных водах. Только в прошлом году британские рыбаки поймали в этом море 566 тысяч тонн трески, не считая других видов рыбы.

«Одно из любимых блюд британцев оказалось под угрозой из-за планов Кремля по денонсации соглашения, позволяющего британским судам ловить рыбу в водах российской Арктики», - указали авторы статьи.

Под любимым блюдом подразумевается фиш-энд-чипс, которое готовится из трески либо пикши. Разрыв договора со стороны России становится ответным шагом на антироссийские санкции Лондона. Журналисты выразили сожаление тем, что российское правительство развязывает из-за этого «рыбную войну». Они высказали мнение, что при необходимости Москва отправит на рыболовные помыслы военные корабли, чтобы те пресекали попытки британских рыбаков заниматься рыбной ловлей в российских водах.

Ранее в неловкое положение из-за совместного договора с РФ о рыболовстве попала Дания. Западные эксперты считают, что Россия может пользоваться этим сотрудничеством с датчанами для шпионажа. Тем не менее, Копенгаген недавно продлил этот договор, по которому российские рыбаки могут вести промысел вокруг Фарерских островов.