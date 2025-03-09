Грин потребовала отправить в Киев преследовавших Вэнса с дочерью «заукраинцев»

В своем Телеграм-канале конгрессвумен Марджори Тейлор Грин высказалась по поводу ситуации, когда участники акций протеста в Украине попытались остановить вице-президента США Джей Ди Вэнса и его дочь. Она предложила отправить этих людей на фронт.

В Международный женский день украинские активисты начали преследовать Вэнса, когда он гулял с дочерью. Они выкрикивали нацистские лозунги и сильно напугали девочку. После разговора с протестующими Вэнс заявил, что считает «мерзким человеком» любого, кто преследует ребёнка во время политических акций.

«Я думаю, что украинские протестующие, которые преследовали вице-президента и его трехлетнюю дочь, должны отправиться на фронт на Украину», — написала Грин.

Представитель Конгресса обратилась к участникам акции с призывом продемонстрировать свою преданность Украине, пожертвовав средства или рискуя жизнью.