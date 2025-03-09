Вэнс заявил, что проукраинские активисты испугали его трехлетнюю дочь

В своем аккаунте в социальной сети Х вице-президент Соединённых Штатов Америки Джей Ди Вэнс поделился историей о том, как трехлетняя дочь была напугана проукраинскими активистами во время их совместного времяпрепровождения.

Как сообщил вице-президент Соединенных Штатов, он дал согласие на диалог с участниками акции протеста, но при условии, что они оставят в покое его дочь. Практически все протестующие приняли это предложение.

«Сегодня, когда я гулял с моей трехлетней дочерью, за нами с криками следовала группа (проукраинских — прим. ред.) протестующих, отчего моя дочь становилась все более тревожной и напуганной… Если преследуете трехлетнего ребенка в рамках политического протеста, то вы… (отвратительный — прим. ред.) человек», — написал Вэнс на своей странице в соцсети Х.

Вэнс также добавил, что информация о его отъезде с семьей с горнолыжного курорта в Вермонте не соответствует действительности. Он опроверг сообщения СМИ о том, что его семья якобы покинула курорт на фоне протестов в поддержку Украины. По словам Вэнса, его семья просто переехала в другой отель, чтобы провести время с детьми в более уединенной обстановке.

Ранее американский предприниматель Илон Маск резко прокомментировал вызывающее поведение Владимира Зеленского в Белом доме.