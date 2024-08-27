Гросси завершил осмотр Курской АЭС

Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси завершил осмотр Курской атомной электростанции (АЭС), сообщил ТАСС. Глава ведомства приступил к знакомству с социальными объектами Курчатова.

Во вторник, 27 августа, Гросси прибыл в Курчатов для осмотра объекта атомной энергетики. Глава МАГАТЭ принял решение посетить Курчатов после того, как Россия сообщила о планах ВСУ нанести удар по АЭС. В пресс-службе агентства рассказали, что Гросси обсудит ситуацию вокруг станции с ее сотрудниками, а также властями Курской области.

Гросси также осмотрел строительную площадку АЭС-2. Его визит на станцию длился около четырех часов. Отмечается, что глава МАГАТЭ планирует посетить одну из местных школ. Там ему расскажут о переходе учеников на удаленный формат обучения в связи с обострившейся ситуацией.

Планируется, что Гросси также посетит жилой микрорайон атомщиков, расположенный на главной площади Курчатова. После Курской области руководитель МАГАТЭ намерен отправиться в Киев.

Как ранее сообщил ТАСС, во время визита Гросси в Курчатове прозвучал сигнал ракетной опасности. Мэр города Игорь Корпунков накануне рассказал, что из-за обстрелов со стороны ВСУ возникла необходимость перевести школьников на дистант.

Ранее также сообщалось, что «Почта России» сделала бесплатной отправку посылок жителям Курской и Белгородской областей.