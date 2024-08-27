«Почта России» сделала бесплатной отправку посылок жителям Курской и Белгородской областей

«Почта России» решила помочь жителям Курской и Белгородской областей. Она сделала бесплатным отправление посылок в данные регионы. Об этом сообщил ТАСС.

Нововведение вступило в силу во вторник, 27 августа.

«Отделения «Почты России» по всей стране бесплатно принимают посылки весом до 10 кг для получателей из Курской и Белгородской областей», — сообщили представители этой компании журналистам.

Помимо этого, все жители этих двух регионов могут сами отправлять по РФ бесплатные посылки. Количество посылок от одного человека не ограничивается.

Ранее сообщалось, что жителям Курской области, которые пострадали от атак ВСУ, выплатят компенсации, которые будут варьироваться от 300 тыс. до 1,5 млн руб. Для получения такой выплаты необходимо составить и отправить соответствующее заявление.