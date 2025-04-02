Гуцул обратилась к главе ООН из «одной из самых жутких тюрем Европы»

Глава Гагаузии Евгения Гуцул из мест заключения обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерришу с просьбой оказать содействие ей самой и автономии, которой она руководит. Сообщение об этом появилось в ее телеграм-канале.

Гуцул заявила, что обращается к руководству Организации Объединенных Наций из «одной из самых жутких тюрем Европы». Она напомнила, что гагаузам 30 лет назад были гарантированы их политические права и тем самым мирно решен гражданский конфликт.

«Сегодня я обращаюсь к Вам с просьбой поддержать наш народ. Уголовное дело против меня — это не просто нападки на конкретного политика, а преднамеренная попытка лишить Гагаузию ее законно избранного руководства», — указала политик.

Гуцул добавила, что власти Молдавии чувствуют себя очень уверенно, так как считают, что их действия не встретят никакого осуждения за рубежом. Это говорит о полной безнаказанности Кишинева. По этой причине Гутерришу стоит заступиться за Гагаузию и защитить права ее жителей.

Ранее сообщалось, что в Кишиневе по решению суда был отклонен второй запрос прокуроров, которые ходатайствовали об аресте руководителя Гагаузии Евгении Гуцул. По первому запросу политик была отправлена под арест.