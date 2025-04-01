В Кишиневе суд отказался арестовывать главу Гагаузии

В Кишиневе по решению суда был отклонен второй запрос прокуроров, которые ходатайствовали об аресте руководителя Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам Гуцул, она не собирается уезжать из Молдавии, так как подобные действия означали бы отказ от мандата и служения народу Гагаузии.

«Я никогда этого не сделаю… Хочу сказать, что я не сдамся», — заявила Гуцул журналистам, которые присутствовали на заседании в суде.

Глава Гагаузии также подчеркнула, что ее двухлетний сын скучает без нее, а еще пожелала здоровья всем детям страны.

Ранее начавший над Гуцул процесс прокомментировали оппозиционные силы Молдавии, назвавшие происходящие события частью репрессий. Также власти страны были уличены в игнорировании мнения граждан и подавлении инакомыслящих.