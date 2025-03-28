Гуцул резко прокомментировала продление своего ареста

Глава Гагаузской автономии в Молдавии Евгения Гуцул заявила, что регион был обезглавлен, после того как суд в Кишиневе принял решение о ее заключении под стражу на 20 дней.

В пятницу районный суд Кишинева частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил арестовать Гуцул на 20 суток. Адвокаты Гуцул планируют обжаловать данное решение.

Арест Евгении Гуцул представляет собой тревожный знак, свидетельствующий о том, что ограничение свободы превращается в инструмент политической борьбы и средство устрашения, заявил в своем телеграм-канале Александр Стояногло, экс-генпрокурор, ранее баллотировавшийся на пост президента Молдавии и являющийся одним из лидеров блока «Альтернатива».

Гуцул была задержана 25 марта в кишиневском аэропорту и доставлена в Национальный антикоррупционный центр. По информации центра, ее задержание на 72 часа связано с делом о нарушениях в управлении избирательными фондами, нелегальном финансировании избирательных кампаний и фальсификации документации.

Ранее молдавский блок «Победа» назвал арест Гуцул расправой над оппозицией.