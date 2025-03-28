Молдавский блок «Победа» выразил протест против ареста главы Гагаузии

Молдавское политическое объединение «Победа» выразило свое несогласие с задержанием главы Гагаузии Евгении Гуцул назвав это «расправой над оппозицией». Соответствующее заявление опубликовали в телеграм-канале политической силы.

В пятницу, 28 марта, суд в Кишиневе частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил заключить Гуцул под стражу на 20 дней. Адвокаты планируют обжаловать данное решение.

В заявлении подчеркивается, что данный шаг является политически обусловленным и неприемлемым в демократическом обществе, основанном на законе.

Представители оппозиции расценивают судебное решение как продолжение стратегии давления на тех, кто не согласен с политикой руководства Молдавии.

В заявлении акцентируется внимание на том, что борьба ведется не только за освобождение Евгении Гуцул, но и за обеспечение справедливости, уважения и права голоса для каждого жителя страны.

Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный центр по борьбе с коррупцией. По информации центра, задержание было произведено на 72 часа в связи с расследованием нарушений в управлении избирательными фондами, нелегальном финансировании избирательных кампаний и фальсификации документов.

Ранее сообщалось, что Народное собрание Гагаузии потребовало освобождения Евгении Гуцул.