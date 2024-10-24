Харрис назвала Трампа фашистом

Харрис таким образом согласилась с заявлением экс-главы аппарата Белого дома Джона Келли, который ранее заявил, что Трамп соответствуют определению фашиста. Он объяснил свои слова примером, когда республиканец в личных беседах восхищался диктаторами и говорил, что хотел бы иметь в распоряжении таких же преданных генералов, какие были у Адольфа Гитлера в период его правления фашисткой Германией.

«Мы должны очень серьезно отнестись к тем людям, которые знали его лучше всех», — подчеркнула Харрис.

На уточняющий вопрос журналиста Андерсона Купера о том, считает ли вице-президент США Трампа фашистом, Харрис ответила: «Да, считаю». По словам Харрис, когда Трамп был президентом страны, он напрямую спрашивал у своих подчиненных, почему те не могут быть такими же, как генералы Гитлера.

На это ответил сам Трамп. В соцсетях он написал, что Харрис перед предстоящими выборами уже осознает свое поражение, поэтому использует агрессивную и грубую риторику в адрес оппонента.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента Джо Байдена стала Камала Харрис. Ее главным противником является Трамп.

10 сентября прошли первые и, по всей видимости, единственные дебаты между Трампом и Харрис, продолжавшиеся около одного часа 45 минут. Их транслировал телеканал ABC News.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Дональд Трамп за две недели до президентских выборов впервые опережает Камалу Харрис.