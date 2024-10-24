WSJ: Трамп за две недели до выборов впервые опережает Харрис в президентской гонке

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, миллиардер Дональд Трамп сумел вырваться вперед в президентской гонке менее чем за две недели до старта голосования, которое намечено на 5 ноября, пишет The Wall Street Journal.

Согласно данным замера общественного мнения, что провело издание, отрыв между Трампом и его соперницей, демократкой и действующим вице-президентом Камалой Харрис, — 47% против 45%.

В то же время, как приводится в статье, часть простых американцев по-прежнему считает экс-главу Белого дома опасным для страны и «слишком экстремальным» кандидатом.

Ранее американский телеканал NBC News, ссылаясь на близкое окружение Дональда Трампа, предположил, что миллиардер может досрочно объявить себя победителем на президентских выборах США.

Напомним, президентские выборы в США пройдут 5 ноября.