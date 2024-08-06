Харрис оторвалась от Трампа на рекордные 4 процента

Камилла Харрис, вице-президент США, оторвалась от экс-президента США Дональда Трампа на четыре процента в поддержке избирателей. Об этом во вторник, 6 августа, сообщил журнал Newsweek со ссылкой на социальный опрос компании Morning Consult.

«Харрис получила поддержку 48 процентов по сравнению с Трампом, набравшим 44 процента поддержки среди зарегистрированных избирателей по всей стране», — заявляет издание.

Отмечается, что Камилла Харрис также обошла Трампа среди молодежи — 49 процентов опрошенных от 18 до 34 лет отдали предпочтение вице-президенту. Преимущество Харрис в 4 п. п. считается рекордным для Демократической партии, подчеркивают журналисты Newsweek.

Журналисты издания уточняют, что социальный опрос проводился с 2 по 4 августа, к нему привлекли более 11 тысяч избирателей. Возможна погрешность в один процент.

Ранее сообщалось о том, что поддержка Харрис растет на фоне снижения рейтингов других кандидатов в президенты США. Поддержка независимых избирателей возросла на 17 процентов.