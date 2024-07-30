Поддержка Харрис растет на фоне снижения рейтингов других кандидатов в США

Рейтинг одобрения ее деятельности достиг 50%, что является существенным прогрессом по сравнению с предыдущими показателями.

Анализ данных демонстрирует, что уровень поддержки Харрис превысил аналогичные показатели президента Джо Байдена и бывшего главы государства Дональда Трампа на аналогичных этапах предвыборных кампаний. Особенно заметен рост популярности вице-президента среди демократов и независимых избирателей.

Интересно отметить, что всего неделю назад рейтинг Харрис составлял 43%, а теперь он вырос на семь процентных пунктов. Среди демократического электората поддержка вице-президента увеличилась с 80% до впечатляющих 89%. Независимые избиратели также продемонстрировали возросшее доверие к Харрис - их одобрение выросло с 31% до 48%.

На фоне роста популярности Камалы Харрис другие потенциальные кандидаты в президенты США демонстрируют небольшое снижение рейтингов. Опросы общественного мнения указывают на готовность большинства американцев отдать свой голос за Харрис на предстоящих выборах.

Примечательно, что даже среди сторонников Дональда Трампа наблюдается некоторая неуверенность в готовности поддержать его кандидатуру на выборах, несмотря на общее одобрение его деятельности.

Эти данные могут свидетельствовать о меняющихся настроениях американского электората и возрастающей роли Камалы Харрис в политической жизни страны. Однако стоит учитывать, что политические предпочтения избирателей могут меняться, и до выборов еще достаточно времени для новых поворотов в предвыборной гонке.

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