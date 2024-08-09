Харрис вырвалась в лидеры по уровню поддержки избирателей в США

Кандидат в президенты от Демократической партии опережает другого кандидата от республиканцев Дональда Трампа по уровню поддержки в США. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Ipsos, пишет Reuters .

Так, на данный момент свои голоса за Харрис готовы отдать 42% респондентов, в то время как за Трампа — 37%. Еще 4% избирателей предпочли бы проголосовать за независимого кандидата в президенты страны Роберта Кеннеди-младшего.

Отмечается, что уровень поддержки Харрис вырос на 5 п.п. с момента проведения аналогичного исследования в прошлом месяце. Тогда ее поддержали бы 37% респондентов, а за Трампа свои голоса отдали бы 34% избирателей.

Опрос проводился в начале августа — со 2 по 7 августа. В нем участвовали более двух тысяч американских граждан. Уточняется, что погрешность составила 3 п.п.

Ранее Трамп заявил о готовности провести дебаты с Харрис в сентябре. Экс-американский президент заявил, что дебаты должны состоять из трех раундов и транслироваться по телевидению. Харрис в свою очередь отметила, что с нетерпением ждет предстоящего дипломатического спарринга с ним. Таким образом, дебаты между кандидатами запланированы на 10 сентября 2024 года.

Комментируя предвыборную кампанию Харрис, Трамп не раз заявлял о ее некомпетентности. Бывший глава американского государства подчеркивал, что в случае ее избрания США ждет масштабный провал.

Харрис стала кандидатом в президенты США после того, как действующий глава государства Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки. Он заявил, что Харрис является хорошей заменой для него. Выборы президента в США пройдут 5 ноября.

Ранее врач-психотерапевт Айн Громова оценила «словесный салат» Камалы Харрис.