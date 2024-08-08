Психотерапевт Громова дала оценку «словесному салату» вице-президента США Камалы Харрис

По словам врача-психотерапевта Айны Громовой, кандидата в президенты США Камалу Харрис нередко критикуют за ее манеру говорить и смеяться, ряд недоброжелателей даже предполагают, что у нее может быть особое речевое нарушение – логорея. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она уточнила, что диагностировать логорею и обнаружить ее причины можно только посредством тщательного медицинского обследования пациента. В целом это специфическое расстройство речи, проявляющееся бессмысленными фразами и ускоренным темпом речи. Данные симптомы могут также свидетельствовать о психическом нарушении, поскольку мышление и речь весьма тесно связаны. Так называемый словесный салат может быть проявлением разных заболеваний: шизофрении, интоксикации или даже органических поражений мозга.

Медик добавила, что вызывает сомнение тот факт, что человек с патологическим расстройством речи мог занять такой высокий пост, как Камала Харрис. Таким образом, причиной подобной речи у Камалы Харрис может быть не заболевание, а просто отсутствие профессиональных компетенций или довольно глубоких знаний по тем предметам, о которых она говорит.

Ранее сообщалось, что демократы официально выдвинули Харрис в качестве кандидата в президенты США.