Глава Минобороны США Пит Хегсет ответил Хиллари Клинтон на ее обвинения, напомнив о ее неудачной попытке «перезагрузки» американо-российских отношений, сообщил американский обозреватель PJ Media Мэтт Моргулис.

Ранее Клинтон, отреагировав на новость о якобы отданном Хегсетом приказе о прекращении киберопераций против России, заявила о его работе в интересах Москвы. В ответ министр разместил фотографию, на которой он изображен с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Данное фото было сделано во время скандально известной «перезагрузки» отношений с Россией, предпринятой Клинтон в период ее пребывания на посту госсекретаря при президенте Обаме.

В заключение Моргулис отметил, что критика демократами усилий администрации Трампа, направленных на улучшение отношений с Москвой, имеет признаки лицемерия.

Ранее глава Пентагона Хегсет допустил вывод части войск США с европейской территории.