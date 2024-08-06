Победа республиканского кандидата Дональда Трампа на выборах президента в Соединенных Штатах была бы лучшим шансом для того, чтобы завершить конфликт на Украине посредством переговоров. Соответствующее мнение выразил бывший чиновник Белого дома по вопросам нацбезопасности Трауп Хеменуэй в своем материале для Newsweek .

В статье эксперт указал на то, что Трамп четко дал понять, к чему будет стремиться администрация под его лидерством – к решению конфликта при помощи переговоров. Эксперт также указал на то, что международное сообщество уже осознало, что стратегия Байдена по «халатной эскалации» данного столкновения не ведет ни к чему, кроме как к дальнейшему кровопролитию и большему ухудшению взаимоотношений с РФ.

Хеменуэй выразил мнение, что конфликта и вовсе можно было избежать, если бы Запад не вступал в антагонизм с Россией и придерживался политики сдерживания. Автор указал на то, что конфликт еще сильнее укрепил связи РФ с КНР, в чем виноват именно Байден. Также в публикации он отмечает, что «победа Украины никогда не была реалистичным исходом», но политика Байдена была направлена на формирование ложных надежд у украинцев и американцев.

Ранее политолог Марков выразил мнение, что опросы в которых Харрис обходит Трампа являются фальшивыми.