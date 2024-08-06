По словам политолога Сергея Маркова, опросы, где вице-президент Штатов Камала Харрис обходит экс-лидера страны Дональда Трампа, являются фальшивыми. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он подчеркнул, что в действительности Трамп продолжает уверенно обгонять Харрис. Тем не менее штаб Харрис сейчас массово выпускает фальшивые опросы для того, чтобы вдохнуть оптимизм в электорат демократов, обрадовавшемуся уходу Байдена, однако оказавшемуся очень разочарованным выдвижением Харрис, поскольку у нее антирейтинг довольно высокий.

Ранее политолог Дарья Митина перечислила государства, больше всех волнующиеся по поводу выборов в США.