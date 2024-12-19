ИИ определил топ-10 ожидаемых вопросов Путину на прямой линии

Согласно исследованию, проведенному ИИ-агентом Brand Analytics, с 1 по 19 декабря 2024 года в социальных медиа было зафиксировано более 2 млн сообщений, в которых россияне активно поднимали ключевые вопросы и проблемы страны. Результаты исследования есть в распоряжении ТАСС.

Одной из главных тем остаются сроки завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. Граждане также активно интересуются мерами поддержки участников СВО и их семей и поиска пропавших без вести.

Среди первоочередных экономических вопросов ИИ выдели высокий уровень инфляции и рост цен, которые вызывают беспокойство у населения. Низкий уровень доходов и высокие ставки по ипотеке также остаются в списке самых обсуждаемых тем.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) вызывают резкую реакцию у граждан, так как цены на них заметно выросли, а качество услуг понизилось. Проблемы с реализацией мусорной реформы также добавляют напряженности в этой сфере.

Вопросы медицины тоже находятся в центре общественного внимания. На площадках социальных медиа обсуждаются нехватка врачей, проблемы с обеспечением лекарствами и доступность медицинской помощи в отдаленных районах.

Также в обсуждениях поднимаются вопросы индексации пенсий, поддержки многодетных семей, качества и доступности школьного образования, социальной адаптации мигрантов, плохого состояния дорог и коммунальных сетей. Граждане требуют ужесточения наказания за коррупцию и решения проблемы высоких цен на жилье.

Как стало известно из публикаций телеграм-канала RIA_Kremlinpool, на прямую линию пришла телеведущая и блогер Ксения Собчак. Также канал опубликовал фотографии угощений для журналистов, за которые отвечает комбинат Кремля.

Ранее стало известно, что перед прямой линией Путина перекрыли движение в центре Москвы.