Перед прямой линией Путина перекрыли движение в центре Москвы

В преддверии прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится в четверг, 19 декабря, в районе Гостиного Двора в Москве было ограничено движение транспорта. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные от столичного Департамента транспорта.

Как сообщили в ведомстве, с 00:00 19 декабря и до особого распоряжения властей на улицах Варварка (от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста) и Ильинка (от Новой площади до Красной площади) действуют ограничения на проезд.

На этих участках временно запрещена парковка любого автотранспорта.

Прямая линия с президентом России, Владимиром Путиным, которая в этот раз будет совмещена с большой пресс-конференцией, пройдет в Гостинном дворе в Москве 19 декабря в 12:00 по московскому времени.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о подготовке Владимира Путина к прямой линии. Представитель Кремля подчеркнул, что подготовка является крайне ответственной задачей, требующей внимательности и тщательного подхода.

По словам Пескова, в процессе подготовки к прямой линии принимают участие не только сотрудники администрации президента, но и представители различных министерств, ведомств и правительства. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в центре внимания Путина станут вопросы, связанные со специальной военной операцией (СВО), экономическими трудностями и соответствующими мерами по их разрешению, а также проблемами здравоохранения, транспортной инфраструктуры и обеспечением инвалидов.