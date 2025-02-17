Департамент эффективности правительства США (DOGE), которым руководит американский предприниматель Илон Маск, намерен получить доступ к базе данных Налоговой службы США (IRS), в которой содержится финансовая информация о каждом налогоплательщике. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post (WP).

Отмечается, что IRS испытывает сильное давление со стороны администрации Белого дома, поэтому ведомство может подписать меморандум, позволяющий DOGE ознакомиться с информацией из базы. Из-за этого Налоговая служба Штатов выразила серьезные опасения.

Президент США Дональд Трамп назначил Маска и бизнесмена Вивека Рамасвами, который баллотировался на должность главы государства, однако позже решил снять свою кандидатуру в пользу Трампа, руководителями нового проекта DOGE. Рамасвами позднее покинул свой пост, оставив Маска единственным руководителем организации.

Департамент эффективности правительства США направлен на улучшение эффективности и производительности федерального правительства страны. Трамп ранее также подписал указ, обязывающий федеральные агентства сотрудничать с DOGE.

Тем временем Маск, который уже сделал ряд заявлений о прошлой политике Белого дома, в том числе раскритиковал работу Агентства США по международному развитию (USAID), продолжает высказываться о бюрократии, называя ее «четвертой ветвью власти» в США.

Ранее издание Fox Business сообщило, что Илон Маск ночует в Белом доме из-за загрузки в DOGE.