Fox Business: Маск ночует в Белом доме из-за загрузки в DOGE

Илон Маск, американский предприниматель и футуролог, настолько увлечен своей работой на должности руководителя подразделения по контролю за эффективностью государственного управления США (DOGE), что предпочитает ночевать в офисе в здании Белого дома. На это обратил внимание телеканал Fox Business.

Телевизионный канал не предоставляет информацию о точном местонахождении офиса Илона Маска. Неизвестно, находится ли он в Белом доме, в одном здании с президентом США Дональдом Трампом, или же в одном из соседних с ним административных зданий.

«Маск сообщил окружению, что планирует потратить четыре месяца на работу во главе DOGE, он намерен сократить бюджет на $2 трлн, что приведет к установлению инфляции на уровне 2%. Маск говорил, что так тяжело работает в DOGE, что спит в офисе в Белом доме», — отметил телеканал.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Илон Маск иронично высказался в адрес «независимых» медиа, которые ранее получали финансирование от USAID. По его мнению, теперь эти издания вызывают у него лишь улыбку. А Трамп высказался об уровне коррупции в USAID.