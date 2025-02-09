Илон Маск обнаружил выплаты пособий на $100 млрд неизвестным лицам в США

Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск обратил внимание на тревожные данные о выплатах пособий в США, сообщив, что власти страны ежегодно перечисляют более 100 млрд долларов лицам без идентифицирующих документов. Об этом он написал в своем аккаунте в X (ранее Twitter).

Маск отметил, что данные о таких выплатах вызывают серьезные опасения. По его утверждению, более половины представителей Министерства финансов США признали, что в большинстве случаев речь идет о мошенничестве.

Американский бизнесмен заявил, что, если посчитать, то выплаты «в неизвестность» составили около 50 млрд долларов в год или примерно 1 млрд долларов в неделю.

С приходом к власти республиканца Дональда Трампа Маск возглавил Департамент эффективности правительства США (DOGE). Он пообещал помочь президенту в создании команды, направленной на сокращение численности федеральной бюрократии. Департамент будет работать в тесном сотрудничестве с Белым домом и его административно-бюджетным управлением, занимаясь структурной реформой и внедрением инновационных подходов к управлению.

Ранее Илон Маск опроверг информацию о планах купить долю в китайской соцсети TikTok.