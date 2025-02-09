Маск опроверг информацию о планах прикупить TikTok

Илон Маск, руководитель отдела повышения эффективности государственного управления США (DOGE), известный бизнесмен и футуролог, не планирует покупать социальную сеть TikTok. Об этом он заявил в субботу, 8 февраля, на пресс-конференции в Германии.

Накануне информационное агентство Bloomberg из США опубликовало информацию о том, что китайские владельцы TikTok рассматривают возможность продажи своих активов в США Илону Маску.

«Я не подавал заявку на покупку TikTok. У меня нет никаких планов относительно того, что бы я делал, если бы у меня был TikTok», — сказал Маск, его цитирует Bild.

Напомним, что предприниматель уже является владельцем социальной сети Х, которая была переименована из Twitter.

Ранее сообщалось, что предприниматель и миллиардер Илон Маск опубликовал карту, на которой изображен разделяющий Великобританию и Францию пролив Ла-Манш. Автор поста придумал для него новое название, которое написал на карте — канал Джорджа Вашингтона.