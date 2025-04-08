Маск просил Трампа отменить новые пошлины

Руководитель ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск обращался к президенту Дональду Трампу с просьбой пересмотреть вопрос о введении новых пошлин на ввоз товаров из некоторых стран. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета Washington Post.

Отмечается, что Маск решился на этот шаг после того, как подверг критике в соцсетях одного из ведущих советников Белого дома Питера Наварро, который внес весомый вклад в подготовку плана по введению пошлин. Однако миллиардеру не удалось добиться желаемого результата.

Напомним, 7 апреля глава Белого дома Дональд Трамп заявил о намерении вести дополнительные 50%-ные пошлины на импорт из Китая, если тот не откажется от введения ответных мер.

Ранее сообщалось о том, что департамент Маска заблокировал карты сотрудников военной базы США в Италии.