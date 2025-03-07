Департамент Маска заблокировал карты сотрудников военной базы США в Италии

Новый американский Департамент эффективности государственного управления (DOGE) под руководством Илона Маска предпринял радикальные меры по контролю за расходами федерального бюджета. По данным итальянской газеты Messaggero Veneto, ведомство заблокировало кредитные карты около 60 гражданских сотрудников военной базы США в Авиано на севере Италии.

В рамках неожиданной проверки все счета, привязанные к государственным картам гражданского персонала, были урезаны до символического $1. Блокировка введена на месяц и затронула как американских, так и итальянских сотрудников базы, при этом военнослужащие под ограничения не попали.

Подобные меры связаны с новым курсом DOGE на максимальную прозрачность государственных трат. Централизованная система теперь должна фиксировать каждую транзакцию по госкартам. Ранее департамент также запросил у гражданских служащих пяти американских военных баз в Италии подробные отчеты о деятельности за последнюю неделю.

Эксперты отмечают, что столь жесткие меры могут осложнить отношения с союзниками США в Европе.

Примечательно, что ранее Трамп ограничил право Маска и DOGE по сокращению бюджета.