Маск заявил о крупнейшем мошенничестве в истории США с соцпособиями

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, который руководит Департаментом эффективности государственного управления (DOGE), сделал громкое заявление о масштабах мошенничества в системе социальных пособий США.

В своей соцсети Х он отметил, что количество американцев, получающих социальные выплаты, значительно превышает численность населения страны. Это, по его словам, может свидетельствовать о крупнейшем мошенничестве в истории США.

Американский бизнесмен уточнил, что только около 310 млн человек имеют право на социальное обеспечение в стране. По словам Маска, в США проживает множество «вампиров», неправомерно получающих пособия от государства.

В списке, который привел Маск, значатся люди в возрасте от 120 до 249 лет, а также загадочный долгожитель возрастом 360-369 лет.

«Согласно базе данных [администрации] социального обеспечения, это количество людей в каждой возрастной группе, в чьей графе смерти указан прочерк. Возможно, [фильм] «Сумерки» реальны, и здесь много вампиров, которые получают социальные пособия», — отметил Маск.

Один из пользователей соцсети X отметил, что персонаж романа Эдвард Каллен мог бы быть среди тех, кто получает социальные пособия. На это Маск ответил с иронией, указав на то, что у Каллена нет работы.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что DOGE хочет получить доступ к базе данных налогового управления США.