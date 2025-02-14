Индия и США договорились вместе производить Javelin и Stryker

Индия и США достигли соглашения о совместном производстве противотанковых ракетных комплексов Javelin и бронетранспортеров Stryker, которое будет организовано на территории Индии. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров в Вашингтоне премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

Отмечается, что это сотрудничество укрепит оборонные отношения между двумя государствами.

Согласно условиям соглашения, США планируют расширить продажи военной техники Индии, что позволит значительно повысить уровень оперативной совместимости между вооруженными силами обеих стран и усилить сотрудничество в области оборонной промышленности.

В 2025 году Индия ожидает новые закупки в сфере обороны. Это позволит оперативно удовлетворить текущие потребности в военной технике. Кроме того, стороны планируют завершить закупку шести дополнительных морских патрульных самолетов P-8I, которые значительно увеличат возможности Индии в области морского наблюдения в Индийском океане. Также будет проведен пересмотр действующих условий передачи вооружений между Нью-Дели и Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что Трамп не встретил Нарендру Моди на крыльце у Белого дома, как того требует протокол.