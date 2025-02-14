Трамп не встретил Моди на крыльце у Белого дома, как того требует протокол

Премьер-министр Индии Нарендра Моди приехал в четверг, 13 февраля, в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом. И тут произошел досадный конфуз.

По правилам протокола подобных встреч, Трамп должен был встретить индийского премьера на крыльце Белого дома сразу при выходе того из машины. Однако, когда кортеж Моди остановился, крыльцо пустовало. После недолгой паузы гость американца был вынужден сам пройти в резиденцию президента США.

«Президент США в этот раз не показался на крыльце, чтобы поприветствовать гостя перед журналистами», — приводится в публикации агентства.

В качестве подтверждения РИА Новости опубликовало видео досадного казуса.

Стоит отметить, что за последние несколько дней премьер Индии Нарендра Моди не в первый раз попадает в подобный пассаж. Так, на саммите по ИИ в Париже с ним демонстративно отказался дважды поздороваться президент Франции Эммануэль Макрон.