Инна Апонасенко покинула пост и. о. министра финансов Курской области

Инна Апонасенко больше не занимает должность исполняющей обязанности министра финансов и бюджетного контроля Курской области. Ранее она являлась первым заместителем руководителя этого ведомства, о чем сообщили представители регионального правительства.

Апонасенко пробыла в должности и. о. министра ровно один месяц. Она заняла этот пост 3 марта, сменив Наталью Рудакову, которая оставила должность в качестве врио министра финансов по собственному решению. Апонасенко ушла в отставку 3 апреля.

Временно исполнять обязанности главы ведомства стала заместитель министра Людмила Гапонова. В ее обязанности входило руководство управлениями, занимающимися финансированием здравоохранения и социальной политики, консолидированной отчетностью и исполнением бюджета, а также сферами образования и культуры.

Ранее сообщалось, что 300 солдат ВСУ окружили в мужском монастыре в Курской области.