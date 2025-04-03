В районе Курской области, а именно в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском монастыре, оказались окружены примерно 300 украинских солдат. Сообщается о наличии подземного тоннеля, который используется ВСУ для пополнения запасов боеприпасов и организации отступления, обеспечивая длительную оборону, сообщил телеграм-канал Mash.

Внутри монастыря, расположенного на возвышенности и с толстыми стенами, укрываются до двух рот из 129-й бригады территориальной обороны. Подземный ход предположительно ведет в Сумскую область. Огневые позиции украинских сил размещены в окрестных лесах.

По информации Mash, первоочередной задачей является нейтрализация этих позиций и решение проблемы с подземным тоннелем, что потребует от российских войск проникновения на территорию Украины.

Отец Мелетий, монах монастыря, сообщил о разрушении части зданий и об уничтожении или вывозе ценностей. Сам он проживает в соседнем селе, помогая эвакуировать мирных жителей.

ВСУ активно перебрасывают подкрепления к Горналю, стремясь удержать этот населенный пункт, последний значимый, который предстоит освободить российским войскам в приграничной зоне Курской области.

Как пишет SHOT, река Псел служит границей между Горналем и Сумской областью, через которую ВСУ переправили понтонный мост для смены личного состава и обеспечения снабжения техникой НАТО и боеприпасами.

За последние сутки было уничтожено более десяти единиц натовской техники, включая БМП «Брэдли», уничтоженную бойцами 51-го ПДП ВДВ в районе Олешни, куда она прибыла для транспортировки пехоты ВСУ.

Ранее постоянный представитель России при ООН Полянский заявлял, что Киев не успел скрыть следы своих преступлений в Курской области.