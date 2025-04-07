«Иногда приходится принимать лекарства»: Трамп объяснил введение пошлин

Президент США Дональд Трамп назвал пошлины, введенные Вашингтоном против других стран, «лекарством» для экономики государства. Так американский лидер прокомментировал новые тарифы в беседе с журналистами, приглашенными на его борт Air Force One. Слова Трампа приводит пресс-пул Белого дома.

Президент прокомментировал ситуацию с падением фондовых рынков, назвав вопрос об их будущем «глупым».

«Я не хочу, чтобы что-то падало. Но иногда приходится принимать лекарства, чтобы что-то исправить», — сказал Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что продолжает вести переговоры с представителями стран Европы, Азии по вопросу заключения сделок, а также общается с крупнейшими технологическими бизнесменами, которые выражают поддержку его инициативам.

«Европейские страны нажили состояние на США, и я не могу этого допустить», — резюмировал президент.

Трамп ранее назвал «Днем Освобождения» введение пошлин на товары из стран ЕС и других государств. Эта мера направлена на компенсацию дефицита торгового баланса. Самые высокие тарифы были установлены на импорт из Камбоджи, Лаоса и Мадагаскара.

Для Евросоюза пошлина США составила 20%, для Китая — 34%, а для Вьетнама — 46%. В общей сложности в списке оказались более 150 стран. Россия в нем отсутствует.

После объявления о введении пошлин индексы на мировых биржах начали стремительно падать. К концу недели индекс S&P 500 потерял 9,1%, что стало самым значительным падением с первых дней пандемии COVID-19.

Общая капитализация фондового рынка США сократилась на $2,5 трлн за три дня, при этом акции технологических компаний, таких как Apple, Nvidia и Tesla, пострадали особенно.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон не будет подписывать с Пекином соглашение по таможенным тарифами до тех пор, пока не будет решена проблема торгового дефицита.