США отказались от сделки с Китаем из-за торгового дефицита
Трамп: США не подпишут соглашение с КНР без решения торгового дефицита
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не планируют подписывать соглашение по таможенным тарифам с КНР до тех пор, пока не будет решена проблема значительного торгового дефицита, наблюдаемого в отношениях между США и Китаем. Об этом он сообщил журналистам в ходе брифинга в Белом доме.
«Мы теряем в пользу Китая сотни миллиардов долларов. Пока мы не разрешим данную проблему, я не собираюсь заключать сделку», — сказал он.
Несмотря на отказ от прогнозов касательно будущей ситуации на рынках, Трамп отметил, что экономика США значительно мощнее экономик других стран.
Недавно китайская комиссия по тарифам сообщила о введении дополнительных пошлин на американские товары в качестве ответной меры на тарифную политику, проводимую администрацией Трампа.
Ранее Минторг США объяснил, зачем Трамп ввел пошлины против необитаемых «островов пингвинов».