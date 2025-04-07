США отказались от сделки с Китаем из-за торгового дефицита

Трамп: США не подпишут соглашение с КНР без решения торгового дефицита

Экономика

Фото: [flickr.com]

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не планируют подписывать соглашение по таможенным тарифам с КНР до тех пор, пока не будет решена проблема значительного торгового дефицита, наблюдаемого в отношениях между США и Китаем. Об этом он сообщил журналистам в ходе брифинга в Белом доме.

«Мы теряем в пользу Китая сотни миллиардов долларов. Пока мы не разрешим данную проблему, я не собираюсь заключать сделку», — сказал он.

Несмотря на отказ от прогнозов касательно будущей ситуации на рынках, Трамп отметил, что экономика США значительно мощнее экономик других стран.

Недавно китайская комиссия по тарифам сообщила о введении дополнительных пошлин на американские товары в качестве ответной меры на тарифную политику, проводимую администрацией Трампа.

Ранее Минторг США объяснил, зачем Трамп ввел пошлины против необитаемых «островов пингвинов».