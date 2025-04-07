США отказались от сделки с Китаем из-за торгового дефицита

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не планируют подписывать соглашение по таможенным тарифам с КНР до тех пор, пока не будет решена проблема значительного торгового дефицита, наблюдаемого в отношениях между США и Китаем. Об этом он сообщил журналистам в ходе брифинга в Белом доме.