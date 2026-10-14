Историческое поражение: философ рассказал, почему Европа держится за Зеленского

Политический философ Александр Казаков в эфире радио Sputnik заявил, что Европа не может просто отказаться от Владимира Зеленского, поскольку такой шаг будет означать поражение.

По его мнению, речь идет не о стратегической, а об исторической неудаче, и вопрос лишь в том, сумеют ли европейцы с этим смириться, а смириться они смогут только в том случае, если на другой чаше весов окажется нечто настолько пугающее, что перевесит страх признания собственного проигрыша. Казаков сравнил это с ядерной бомбой, которую могла бы положить на весы Москва, и отметил, что у Трампа есть свои рычаги, способные заставить европейцев сказать: лучше мы признаем свое поражение.

Философ подчеркнул, что сейчас в мире происходят исторические события, в частности в треугольнике Россия–США–Европа, в котором у Москвы друзей нет. Он напомнил, что Дональд Трамп остается американским президентом, который работает исключительно на интересы Америки и лишь немного на себя. Именно это обстоятельство, по мнению эксперта, и определяет расстановку сил: Европа оказывается в положении, где ей приходится выбирать между собственным поражением и давлением со стороны Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Зеленский не получил гарантии сохранности жизни после звонков в Европу.