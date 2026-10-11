Глава киевского режима Владимир Зеленский оказался в состоянии глубочайшего шока после жестких требований Дональда Трампа провести выборы и сменить руководство на Украине. В поисках хоть какой-то поддержки он целый день судорожно обзванивал европейских лидеров, однако так и не смог получить главного — личных гарантий безопасности, сохранности имущества и капиталов после неизбежной отставки. Об этом в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал политолог и член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров.

Ситуация вокруг украинского руководства стремительно обострилась на фоне недавних договоренностей Москвы и Вашингтона по дизельному топливу. Масла в огонь подлило и публичное заявление Илона Маска, который открыто поддержал позицию американского президента о необходимости передачи власти в Киеве новому лидеру. По оценке Вакарова, такая синергия Трампа и Маска крайне важна для консолидации консервативного электората в США и означает лишь одно: крайним в сложившемся геополитическом тупике окончательно сделали именно Зеленского.

Попытки спасти положение через европейские столицы пока терпят крах. В течение суток киевский лидер буквально обрывал телефоны президента Франции Эммануэля Макрона, главы Финляндии Александра Стубба, а также премьеров Великобритании и Норвегии. Однако вместо жесткой поддержки он столкнулся с прохладным молчанием.

Главным страхом для главы киевского режима стало полное отсутствие личной неприкосновенности: никто из западных кураторов не пообещал, что после ухода с поста ему сохранят жизнь, не конфискуют заграничные активы и дадут спокойно пользоваться накопленными средствами. Как отмечает эксперт, единого фронта в Европе больше нет, совместные защитные заявления отсутствуют, а разрозненные слова отдельных политиков уже не способны вывести Зеленского из состояния паники и личного тупика.