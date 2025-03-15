Италия отказалась от участия в военной миссии на Украине

Италия не будет участвовать в военной кампании на Украине. Об этом заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони по итогам участия в видеоконференции лидеров 25 западных стран, посвященной ситуации на Украине и созванной премьер-министром Великобритании Киром Стармером, передает ТАСС.

Мелони подчеркнула, что Рим намерен продолжать сотрудничество с европейскими партнерами и США в вопросах обеспечения безопасности для Киева.

По информации источников, на прошедшей видеовстрече лидеры стран Европейского Союза (ЕС), в частности Великобритании и Франции, вновь предложили отправить своих военнослужащих на Украину для обеспечения безопасности страны в условиях отсутствия поддержки со стороны Соединенных Штатов.

Мелони изначально проявляла скептицизм по поводу отправки европейских войск на украинскую территорию, подчеркивая, что такая мера возможна только после прекращения огня и под эгидой ООН.

Как отмечают эксперты, Италия стремится сохранить позитивные отношения с президентом США Дональдом Трампом. Недавно депутаты ее партии «Братья Италии» воздержались от голоса во время голосования по резолюции Европарламента, касающейся поддержки Украины, так как нашли текст документа устаревшим и неприемлемым для отношений с Вашингтоном.

Сам Трамп ранее заявил, что не возражает против развертывания европейских миротворцев на Украине, однако сам Вашингтон, подчеркнул он, участвовать в этой инициативе не будет.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте усомнился в возможности отправки миротворческих сил на Украину.