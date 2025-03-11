Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что возможность отправки европейских миротворческих сил на Украину после завершения текущего конфликта остается под вопросом, пишет украинское издание «Страна.ua».

По словам Рютте, существуют альтернативные способы обеспечения безопасности Украины, помимо размещения контингента европейских войск.

В январе газета The Telegraph сообщила, что Франция и Великобритания продолжают обсуждение относительно совместной отправки миротворческих сил на Украину. Отмечалось, что британский премьер-министр Кир Стармер окончательно пока не поддержал эту инициативу, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон, наоборот, активно ее продвигает.

В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России ранее отметили, что планы Запада о развертывании миротворческого контингента численностью около 100 тыс. человек на Украине могут привести к фактической оккупации страны.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, размещение миротворцев возможно только с согласия обеих сторон конфликта.

Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР.

Ранее экс-полковник НАТО Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что Великобритания и Франция могут отправить свои войска на Украину только в том случае, если не удастся достичь перемирия.