Израиль начал наземную операцию в Рафахе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале наземной операции в районе Рафаха, расположенном в южной части сектора Газа. Отмечается, что основной целью этой операции является расширение зоны безопасности.

В рамках проведенной операции израильские войска ликвидировали важные объекты инфраструктуры палестинского движения ХАМАС. Это шаг, по мнению израильской стороны, направлен на снижение угрозы со стороны данного движения, которое Израиль определяет как ключевого противника в регионе.

Одновременно с наземной операцией израильская авиация продолжает наносить удары по объектам, связанным с ХАМАС и «Исламским джихадом», по всей территории сектора Газа. Израильские военные отмечают, что эти действия направлены на нейтрализацию угрозы со стороны этих организаций.

Эскалация конфликта произошла после почти после двухмесячного режима прекращения огня. Причиной возобновления боевых действий стало отсутствие согласия со стороны ХАМАС на принятие американского плана, предлагающего продлить прекращение огня и освободить израильских заложников.

Израильская сторона заявила, что не примет любое сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа. Это утверждение отражает жесткую позицию Тель-Авива в отношении палестинской группировки, которая, по их мнению, представляет собой непосредственную угрозу для безопасности страны.

В ответ на действия Израиля палестинская сторона обвинила израильские власти в отказе от ранее достигнутых договоренностей, а также в нежелании вести переговоры о постоянном прекращении конфликта и выводе израильских войск из сектора Газа.

Ранее сообщалось, что мятежники-хуситы ракетами атаковали аэропорт Бен-Гурион и авианосец США Harry Truman.